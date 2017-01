Roberta Miranda ‘causa’ com foto ousada e fala de elogio às pernas: ‘Sou gostosa’

Roberta Miranda voltou a causar e a fazer a alegria dos fãs nas redes sociais. A cantora de 60 anos compartilhou mais um registro divertido mostrando o corpo. Na imagem publicada na noite desta terça-feira, a sertaneja dá a impressão de estar nua, usando apenas um sutiã e salto alto.

“Foi uma brincadeira. Eu estava na minha casa, não mostrei nada. Uso as minhas redes sociais para brincar, me divertir, e percebo que o público gosta. Não vejo nada demais nisso. Eu uso o Instagram como uma extensão do meu mundo lúdico”, disse.

Com muito bom humor, a cantora ainda comentou os elogios que vem recebendo por causa do corpo. “Elogiam as minhas pernas, me chamam de gostosa. Eu me cuido, faço exercícios, e sou gostosa mesmo (risos)”.

No post, ela brinca com o fato de levar puxão de orelhas dos familiares por conta da exposição e faz uma referência à estação mais quente do ano.

“Ahhhh! Lá vem puxão de orelhas! Vou pra debaixo da cama! Psiu! O verão, ou melhor, a Roberta chegou”, diverte-se.