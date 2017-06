‘Ritmo e sua voz’ tem inscrições abertas na Oficina Cultural

Estão abertas as inscrições para o curso ‘O ritmo e sua voz’, que trabalha a percussão por meio da música instrumental brasileira. Crianças entre 10 e 12 anos podem fazer a inscrição na Oficina Cultural, com o acompanhamento de um adulto. Basta ir à praça Clarimundo Carneiro, 204, com os documentos pessoais da criança e do responsável, entre 12h e 18h.

Os encontros serão todas as sextas-feiras, das 14h às 17h, com início da oficina no dia 16 de junho e finalização no dia 07 de julho. Ao todo, quinze vagas estarão disponíveis aos interessados.

A ministrante Maria Angélica Oliveira irá trabalhar diferentes ritmos da música brasileira, como choro, lundu, frevo, maracatu, polca, modinha e maxixe. Além dos instrumentos, o curso também contará com leitura e produção de textos sobre o tema, além de desenvolver técnicas corporais e voz dos participantes.

Inscreva-se!

O quê: Oficina ‘O ritmo e sua voz’

Inscrições: até que as 15 vagas disponíveis sejam preenchidas

Data de início do curso: 16 de junho

Público alvo: crianças entre 10 e 12 anos

Local: Oficina Cultural, que fica na Praça Clarimundo Carneiro, 204, bairro Centro

Mais informações: (34) 3231 – 8608

SECOM