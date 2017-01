Reunião define normas para jogos do Uberlândia Esporte no Sabiá

Em cumprimento ao Estatuto do Torcedor, representantes da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), Uberlândia Esporte Clube (UEC), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Procon, Settran, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, se reuniram nesta segunda-feira (23) pela manhã, no hall de entrada do Estádio Parque do Sabiá, para definir normas que serão seguidas nos seis jogos que o Verdão fará em casa, na primeira fase do Campeonato Mineiro 2017.

“A Futel está cuidando de todos os detalhes para dar totais condições de uso do estádio durante o Campeonato Mineiro, garantindo conforto e segurança aos times e torcedores. Já iniciamos o trabalho de reboco das paredes dos corredores de acesso dos vestiários ao gramado. Este trabalho estará concluído até o dia 5 de fevereiro, quando o Uberlândia fará seu primeiro jogo em casa. Os últimos laudos para liberação do estádio já foram encaminhados à Federação Mineira de Futebol e, assim, tudo estará pronto para a competição”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor geral da Futel.

Para os jogos do Mineiro serão abertos quatro setores do Estádio Parque do Sabiá: geral, arquibancada comum, arquibancada especial, cadeira cativa e cadeira numerada.

Durante a reunião, também foram definidos os preços dos ingressos, com a geral custando R$ 10, comum R$ 30, especial R$ 30, cativa R$ 30 e numerada R$ 50, com meia entrada em todos os setores.

A venda de ingressos nas bilheterias do estádio será realizada apenas nos dias dos jogos, a partir das 14h e a abertura dos portões para entrada do público será sempre feita 1 hora e meia antes do início das partidas. A expectativa de público é de 8 mil pessoas por jogo, exceto contra o Cruzeiro, dia 26 de março.

Na reunião ficou acertado que a Secretaria de Saúde colocará à disposição do evento uma ambulância com profissionais da área de saúde. Já a Settran disponibilizará transporte coletivo saindo dos terminais Central e Santa Luzia até o Estádio Parque do Sabiá.

Confira os jogos do Uberlândia no estádio Parque do Sabiá, na 1ª fase do Campeonato Mineiro:

5/2 – 17h – UEC x Democrata-GV

19/2 – 16h – UEC x Tombense

26/2 – 16h – UEC x América-TO

19/3 – 16h – UEC x Caldense

26/3 – 18h30 – UEC x Cruzeiro

9/4 – 16h – UEC x Tupi