Reserve um tempo para se exercitar, meditar ou fazer exercícios de respiração profunda.”

curso enfermagem do trabalho sp

Brown observa que essas experiências também oferecem aos enfermeiros a

chance de “aprender em primeira mão sobre um possível empregador”.

Brown recomenda que as novas enfermeiras dediquem o tempo necessário

para “aprender e aprimorar” suas habilidades de enfermagem . Para os alunos

que precisam de mais tempo para desenvolver suas habilidades, o voluntariado

e os estágios podem proporcionar prática extra antes de assumir as

responsabilidades de um emprego de tempo integral. Tornar-se membro de

uma organização profissional de enfermagem pode ajudar os novos enfermeiros

de várias maneiras. Além de quadros de empregos e recursos, os novos

enfermeiros podem encontrar oportunidades de networking juntando-se a

essas organizações, onde podem construir relacionamentos com profissionais

de enfermagem.

“Durante a prática clínica, construir relacionamentos com outras enfermeiras é

uma ótima maneira de se preparar para entrar na força de trabalho”, disse

Sullivan, observando que as organizações profissionais podem preparar melhor

as enfermeiras para a força de trabalho.

Ela prossegue sugerindo que os novos enfermeiros procurem organizações

profissionais relacionadas com a sua área de prática de enfermagem escolhida.