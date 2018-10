Representante de Minas no Case é de Uberlândia

O empreendedor Roberto Viana, sócio da Ipê Digital com sede em Uberlândia, foi escolhido para ser o embaixador de Minas gerais no CASE 2018 (Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo), o mais importante evento para startups e empreendedores da América latina.

O evento acontece há cinco anos e este ano tem como temas a transformação digital, inovação, big data e bitcoin. Roberto Viana será o representante de Minas Gerais no evento e será a ponte das startups de Minas com outras empresas presentes no evento.

“O CASE é hoje o maior evento para as startups que buscam escalar o negócio e crescer. É uma responsabilidade enorme representar Minas Gerais, mas estou confiante de poder encontrar grandes empreendedores e contribuir, de alguma maneira, para o crescimento deles”, revela.

Ipê Digital

A Ipê Digital, está no mercado desde 2014 e oferece soluções para melhorar a gestão de óticas e pet shops, por meio dos sistemas ssOtica e ssPet, respectivamente. A empresa cresceu 576% de 2015 para 2018, quando passou de 300 clientes para 2.030 em três anos.

Neste ano, os sócios pretendem chegar a marca de 2.250 novos clientes com faturamento de R$ 3,8 milhões. Para alcançar esse resultado, foram feitas mudanças internas. A equipe de vendas foi ampliada em 100% e oito novas áreas foram incorporadas como: Sucesso do Cliente, Marketing, Financeiro, Produto e RH, que somam hoje 40 colaboradores.

O processo de vendas, segundo Roberto Viana, foi modificado e a equipe foi treinada para atender e entender a principal necessidade do cliente. “Sabemos as dificuldades que o pequeno empreendedor tem. Por isso, decidimos ser mais consultivos e oferecer soluções

Sobre Roberto Viana

Roberto Viana, sócio da Ipê Digital, startup de soluções tecnológicas para PME, onde desempenha a função principal de Diretor de Inside Sales. Mentor e palestrante em programas de aceleração como Lemonade, SEED MG, Fiemg Lab, Liga Empreendedora e Comunidade Colmeia.

Foi Analista de Negócios e Líder do Comitê de Inovação da Algar Mídia.

Trabalhou como Gerente de Produtos na Samba Tech, empresa que nasceu como startup e hoje é líder em soluções para vídeos online na América Latina.

Desenvolveu produtos para Telecomunicações e Internet durante 8 anos na Algar Telecom (CTBC) e participou do desenvolvimento de um dos maiores sites de e-commerce do Brasil, o e-fácil do grupo Martins.