Representante comercial de Uberlândia morre em colisão na Bahia

Um acidente foi registrado na última quinta-feira (25) na BR-116, entre o entroncamento de Jaguaquara e Jequié. Segundo informações da PRF, o condutor de um veículo modelo Renaut Clio placa PXH-4262 da cidade de Uberlândia MG, colidiu com uma carreta carregada de sal.

De acordo com informação obtidas pela PRF, Marcos José de Souza, de 51 anos teria forçado uma ultrapassagem quando colidiu o veículo de frente com uma carreta, que trafegava sentido contrário da rodovia.

O corpo ficou preso às ferragens do veículo, que ficou totalmente destruído com o impacto da batida. O corpo foi recolhido do local e levado ao IML de Jequié e posteriormente devolvido aos familiares, que devem fazer o translado para a cidade natal da vítima.

Segundo informações de populares o condutor do veículo Marcos José de Souza seria um representante de uma empresa.