Repórter da Band é agredido por procuradora da Câmara Municipal de Uberlândia

Em entrevista ao Portal Metrópoles, Kelson Venâncio, diretor de Jornalismo da afiliada, disse que a entrevista seria feita com o presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, no entanto, ele não apareceu. “Quando o Ricardo [Martins] chegou lá, estava a procuradora jurídica. Nós vamos entrar com um processo contra ela”, afirmou. A Câmara Municipal não se pronunciou sobre o caso.