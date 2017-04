Reintegração de posse é feita em zona rural de Uberlândia

Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Militar realizou uma reintegração de posse na Fazenda Três Corações, no Bairro Morada Nova, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, o local estava sendo ocupado por assentados do Movimento Estrela de Davi. Um oficial de Justiça estive no assentamento na segunda (3) e terça-feira (4) para orientar a desocupação que aconteceria nesta quarta (5). Ao chegar no local restavam apenas cinco barracos, porém toda ação aconteceu de forma pacífica.