Reequipar uma empresa para a inovação é uma tarefa fácil.

As empresas mais inovadoras do mundo

Quando o presidente da Whirlpool, Dave Whitwam, se comprometeu a construir uma cultura de inovação em 1999, ele disse a seus colegas que a jornada levaria pelo menos cinco anos e que, durante esse período, a inovação continuaria sendo sua principal prioridade. Ele deixou claro que este não seria outro programa du jour . Além disso, ele entendeu claramente o alcance do desafio. “Em última análise”, Whitwam alertou seus colegas, “todo trabalho e todo processo mudarão”. Em nossa experiência, não há muitos CEOs que pensam sistemicamente sobre tornar uma inovação uma onipresente.

Normalmente, quando somos convidados a uma organização para revisar seus exercícios de entrada em inovação, encontramos uma confusão de ferramentas e métodos que não são apenas incompletos, mas também mal. Individualmente, cada peça faz sentido – o concurso de ideias, o fundo de risco interno, a análise do sentimento do cliente, o processo de desenvolvimento do produto de estágio – mas o todo é menor que as partes. É como se uma dúzia de executivos diferentes entrasse em uma loja de autopeças e cada um voltasse com algo que eles pensassem que seria útil na construção de um carro. você não pode construir um motor sem todos os bits e peças que podem ser integrados, mas é uma integração desses componentes que transforma uma caixa de peças em uma máquina de funcionamento. É por consistente que as habilidades de inovação de uma empresa devem ser integradas ao sistema de gestão de desempenho. Da mesma forma, todos os processos auxiliares de inovação devem se encaixar nesse conjunto de componentes centrais.