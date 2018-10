Realização de exames e palestras marcam ações de prevenção no Outubro Rosa

Sem causa única, o câncer de mama é mais comum entre as mulheres, principalmente a partir dos 40 anos. Para reforçar a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado, a Prefeitura de Uberlândia abraça o Outubro Rosa – mês destinado à conscientização sobre o tema – e desenvolve várias ações nas unidades de saúde do município. A abertura da programação acontece no 5 de outubro, a partir das 8h, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Canaã II, IV e V.

Durante todo o outubro, as UBSFs e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e dos distritos estarão decoradas em tons de rosa e realizando atividades diversificadas para os usuários da rede, como palestras, busca ativa para realização de exames e agendamentos de mamografia por faixa etária, café da manhã especial, rodas de conversa, caminhadas e dinâmicas. (Veja programação completa abaixo).

As ações estão focadas na promoção, acesso e conscientização da importância do autocuidado, conforme explica a coordenadora da Atenção Primária, Karina Kelly Oliveira. “Os exames preventivos, como mamografia e papanicolau, ajudam a identificar de forma precoce alguns tipos de câncer. Quando isso acontece, as chances de cura aumentam. Além disso, a atenção primária é a porta de entrada para o atendimento público para prevenção e orientação, e a comunidade precisa saber que ela tem esse acolhimento bem próximo da sua casa”, afirmou.

Mutirão de exames

Para que as mulheres das áreas de abrangência da atenção primária fiquem em dia com os exames, as unidades realizarão durante este mês um mutirão de coleta de citologia e agendamento de mamografia, sempre de acordo com faixa etária. O cuidado preventivo será intensificado agora, mas acontece permanentemente na rede. Um exemplo disso é o aumento de 32% registrado pelo Município nos exames de mamografia entre os anos 2016 para 2017.

O acompanhamento mais próximo, com a realização dos exames preventivos, é fundamental para o diagnóstico precoce. A coordenadora também ressalta que, com o acolhimento na unidade, as pacientes recebem todas as informações e orientações, como a realização do autoexame. “Ele é importante para que a mulher conheça seu corpo e perceba com facilidade qualquer alteração”, contou.

Ainda para simbolizar a adesão do Município ao Outubro Rosa, o Centro Administrativo, ficará iluminado durante a noite em tons de rosa.

Fique ligado!

Confira a programação das unidades de saúde:

Abertura do Outubro Rosa – 5/10 – UBSF Canaã II, IV e V – a partir de 8h

– Aula de zumba, mesa de frutas, orientações sobre câncer de mama com médicos da unidade, dança circular, montagem de estande com orientação sobre câncer bucal e realização de teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis.

5 e 26/10 – UBS Custódio Pereira – das 9h às 11h

– Roda de conversa sobre saúde da mulher, aula de dança e café da manhã. Coleta de citologia e solicitação de mamografia e agendamento conforme faixa etária.

6/10 – Ambulatório UAI Martins – das 8h às 12h

– Roda de conversa com orientação sobre importância do hábito saudável para prevenção não só do câncer de mama e colo, como também outros tipos de câncer. Coleta de citologia e solicitação de mamografia e agendamento conforme faixa etária; Maquiagem e entrega de brindes que simbolizam o cuidado com a mulher. Verificação de sinais vitais (aferição de pressão arterial e outros procedimentos).

9/10 – UBSF Morumbi II – a partir das 13h30

– Palestra sobre direito das mulheres e dinâmicas referentes ao autocuidado. Parceria com Ação Moradia e Serviços de Estética: corte de cabelo e design de sobrancelha. Roda de conversa com dicas de bons hábitos alimentares e mesa de frutas. No dia 15/10, o horário de atendimento será estendido (das 17h às 19h) para coleta de citologia.

9 e 23/10 UBSF Jardim Brasília II

– 9 e 23/10, às 7h30 – Grupo roda com aurículo: conversa sobre prevenção ao câncer de mama e colo de útero e auriculoterapia.

– 11/10, às 13h30 – roda de conversa com ginecologista

– 18/10, às 13h30 – tarde com as mulheres

10 e 20/10 – UBSF Dom Almir

– 10/10, às 13h – Roda de conversa sobre Os desafios do climatério.

– 20/10, às 8h – Atividade em campo com a população: caminhada, alongamento e orientações sobre saúde da mulher.

16/10 – UBSF Minas Gerais – a partir de 8h

– Café da manhã com palestra de sensibilização de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, roda de conversa sobre alimentação saudável. Coleta de citologia e solicitação de mamografia e agendamento conforme faixa etária.

16/10 – Ambulatório UAI Roosevelt – a partir das 14h

– Roda de conversa sobre prevenção ao câncer de mama e colo de útero e coleta de citologia e solicitação de mamografia e agendamento conforme faixa etária.

23/10 – UBSF Miraporanga – a partir de 14h

– Palestra sobre prevenção de câncer de mama.

24/10 – UBSF Seringueira I e II, Shopping Park I, II e III, Campo Alegre e São Gabriel – a partir de 8h

– Café da manhã, palestras com as ginecologistas sobre saúde da mulher e momento de beleza.

27/10 – UBSF Jardim Brasília I – a partir de 8h

– Roda de conversa sobre Saúde da Mulher. Coleta de citologia e solicitação de mamografia e agendamento conforme faixa etária. Realização de testes rápidos para ISTs e auriculoterapia

27/10 – UBS Nossa Senhora das Graças – a partir de 8h

– Orientação sobre saúde da mulher e coleta de citologia e solicitação de mamografia e agendamento conforme faixa etária. Dia 29/10, horário estendido para trabalhador.