Rafa Kalimann promove bazar beneficente nesta semana em Uberlândia (MG)

A digital influencer e modelo Rafa Kalimann promove no próximo domingo (17) a segunda edição do seu bazar beneficente intitulado de “Bazar Espalhe a Luz.” Desta vez, o evento solidário será em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cidade da qual Rafa já morou por muito tempo de sua vida.

Diversos itens como roupas, acessórios, sapatos, roupas de banho, entre outros de marcas parceiras e do próprio acervo da modelo serão colocados à venda com preços populares a partir de R$20,00.

Toda a renda obtida com a venda dos produtos será destinada 100% à ONG Missão África, da qual Rafa é embaixadora e que tem como objetivo transformar a realidade de crianças e adultos de Moçambique por meio da educação e nutrição.

O Bazar acontece no próximo domingo (17) a partir das 10 horas da manhã no Center Convention. As 100 primeiras pessoas que efetuarem compras no evento ganharão um presente exclusivo de uma das marcas apoiadoras. Para garantir acesso é necessário realizar a doação de pacotes de leite em pó.

Outra novidade nesta edição é que após o Bazar, a partir das 19 horas acontecerá um pocket show com os sertanejos Israel & Rodolffo. Os convites para a apresentação serão vendidos separadamente e custam R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia). As vendas antecipadas acontecem na loja Bona Fruta Sorvetes na Avenida Liberdade, 234 no bairro Copacabana ou pelo telefone: (34) 99240-0076