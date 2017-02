Ele tem 30% da preferência – Radiografia com Marcos Maracanã

Olha o barbudo ai gente

Pesquisa CNT/MDA mostra que Lula lidera a preferência do eleitor brasileiro, com 30,5% de intenções de voto; a ex-senadora Marina Silva (Rede) e o deputado Jair Bolsonaro (PSC) brigam pelo segundo lugar, com 11,8% e 11,3%, respectivamente; senador Aécio Neves (PSDB), aparece em terceiro, com 10,1%; Ciro Gomes (PDT) vem em quarto lugar, com 5%; Michel Temer tem apenas 3,7% de intenções; Lula lidera em todos os cenários para primeiro turno.

Invasão ou Ocupação ?

Sendo invasão ou ocupação de um espaço publico como é o caso da câmara municipal, o certo é que na atualidade político só esta funcionando como se cozinha feijão… ou seja, na pressão.

Manda quem pode obedece quem tem juízo

Ainda Somos um Brasil de castas. Principalmente quem tem o poder político.

Mais ou menos assim

Quer um Brasil melhor?Comece sendo honesto com você mesmo . Crise de desonestidade também O Brasil vive a maior desonestidade intelectual de todos os tempos ..E agora?

Vai sobrar pra ele?

Não duvido nada que no final desta história da Lava Jato, Sérgio Moro tenha que pegar sua mala e sair do Brasil.

Cadeia pra eles é diferente

Quem vai prender os saqueadores de Brasília?

Leis trabalhistas devem acabar com Uber

A sentença que um juiz de primeira instância acaba de dar decretando que a Uber tem que registrar todos os motoristas deve fazer com que a empresa saia do Brasil. Se a sentença for mantida em instâncias superiores a Uber vai embora.