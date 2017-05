Radar Móvel da PRF flagra motorista a mais de 150km por hora na BR 365

A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização no feriado prolongado do Dia do Trabalhador e teve resultado positivo. Mas o desrespeito dos motoristas ainda persiste. Em fiscalização na BR 365 em Patos de Minas, os policiais flagraram muitos motoristas trafegando com velocidade acima do permitido.

Um motorista apressadinho chamou a atenção. Ele foi flagrado pelo radar móvel da Polícia Rodoviária Federal a 155 km por hora. O limite de velocidade para veículos de passeio nas rodovias federais é de 100km/h, o que significa que o condutor estava mais de 50% acima da velocidade permitida.

Segundo o policial rodoviário federal, Caetano, uma batida nesta velocidade terá consequências graves. De acordo com ele, a 155km/h, nem mesmo o uso dos dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e os airbags, poderão preservar a vida dos ocupantes de veículos.

O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidente e por isso recebeu atenção especial da Polícia Rodoviária Federal neste feriadão. Operações com o radar móvel foram realizadas em trechos com maior índice de acidentes. Os policiais também trabalharam para coibir as ultrapassagens em locais proibidos.

Embora a fiscalização tenha flagrado muitos motoristas desrespeitando as regras de trânsito, o resultado foi considerado positivo. Até a tarde dessa segunda-feira (01) nenhum acidente havia sido registrado no trecho sob responsabilidade da Delegacia da PRF de Patos de Minas. O resultado oficial será divulgado nesta tarde.

patoshoje.