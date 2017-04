Quinze novos ônibus são entregues à população de Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia e a Viação Sorriso de Minas entregaram à população, na tarde desta terça-feira (11), 15 novos ônibus que deverão renovar a frota do transporte público da cidade. A entrega ocorreu em cerimônia realizada em frente ao Centro Administrativo Municipal e a ideia é que os veículos zero quilômetro substituam outros antigos em operação, que serão remanejados ou enviados para reserva.

A renovação da frota – que continua contando com 422 ônibus ao todo – também resultará, de uma forma geral, na redução da idade média dos veículos da cidade de 5.22 para 4.94 anos. Uma mudança que atende às exigências legais que estabelecem que a frota tenha idade média de até 5 anos.

“Nosso trabalho é para atender os usuários do transporte coletivo da melhor forma possível, garantindo comodidade, agilidade e um serviço de qualidade ao povo. Esse é um dos nossos compromissos com Uberlândia, em respeito a todos os trabalhadores e pessoas que utilizam e dependem do serviço na cidade”, afirmou o prefeito Odelmo Leão.

O investimento realizado pela Viação Sorriso de Minas para a renovação é estimada em aproximadamente R$ 10 milhões. “Estamos cumprindo nossa obrigação contratual e assim faremos durante todo o período que a empresa operar nesta cidade. Esses carros são os mais modernos que existem no Brasil. Foram remodelados para serem mais confortáveis aos usuários durante o período de deslocamento”, disse o presidente da empresa, Donato Gulin.

Eficiência e conforto

Dos 14 ônibus entregues, 12 são do estilo ‘padron’ (para acomodação de cerca de 80 passageiros) e outros três do tipo ‘articulado’ (para acomodação de cerca de 150 passageiros). Todos eles têm motor automático e novo sistema de frenagem. Características que garantem aos veículos baixo ruído e baixo consumo de combustível.

“Ou seja, eles são menos poluentes e garantem mais eficiência energética. Também representam uma melhoria no sistema de transporte, trazendo mais conforto ao usuário”, explicou o secretario municipal de Trânsito e Transportes, Paulo Sérgio Ferreira, salientando que os veículos já chegam adaptados com elevadores eletro-hidráulico no intuito de atender pessoas com deficiência e usuários de cadeira de rodas.

Os ônibus novos deverão operar no setor Oeste, na região do bairro Planalto, em linhas como o T140, o T141 e o T144, por exemplo. São linhas que foram escolhidas a partir de um estudo técnico realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) em conjunto com a Viação Sorriso, uma das três empresas que operam no transporte público da cidade.

Para este ano, ainda está prevista a entrega de novas unidades com o intuito de manter a recuperação permanente da frota. Ação que deverá, quando concretizada, reduzir ainda mais a idade média da frota em operação no transporte público municipal.