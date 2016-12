Quinto lugar no primeiro turno, Praia busca marcas melhores em 2017

Atual vice-campeã nacional, a equipe de vôlei feminino do Praia Clube Uberlândia encerrou o primeira turno da Superliga 2016/17 em quinto lugar. Após brigar pela liderança durante quase toda a primeira metade do campeonato, a derrota na última semana para o Rio de Janeiro dentro de casa, por três sets a zero, deixou o time em situação mais delicada.

Atualmente em quinto com 23 pontos, oito vitórias e três derrota, hoje as praianas enfrentariam o Bauru na próxima fase em desvantagem do confronto. O líder da liga no momento é o próprio Rio, atual campeão, com 31 pontos somados e com apenas uma derrota, para o Vôlei Nestlé, vice-líder.

A grande esperança praiana para 2017 é a volta da norte americana Alix, destaque da última Superliga sendo a maior pontuadora. A ponteira ainda se recupera de lesão e seu retorno é mais que aguardo pelo técnico Ricardo Picinin, suas companheiras e toda a torcida.

O Praia volta a entrar em quadra no próximo dia 6, novamente em casa contra o Renata Valinhos, lanterna do campeonato com 11 derrotas em 11 jogos e apenas um ponto somado. No primeiro turno, em Valinhos, as praianas venceram sem muita dificuldade por 3×1.