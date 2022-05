Que Tipos De Almofadas De Nariz São Oferecidas Em Óculos Infantis?

As armações geralmente vêm com uma das duas opções de almofadas de nariz

– almofadas ajustáveis ou integradas. O estilo ajustável geralmente inclui

almofadas antiderrapantes. Isso beneficia a criança de duas maneiras: a

almofada nasal se ajustará de forma confortável e segura, e a almofada

antiderrapante manterá os óculos no lugar. As almofadas de nariz integradas são

moldadas na estrutura, sem partes ou peças separadas. O benefício das

almofadas integradas é a durabilidade – porque, convenhamos, as crianças

podem ser rudes com seus óculos.

O uso de óculos pode melhorar a clareza visual que seu filho desfruta, mas é

devido à correção da visão oferecida pelas lentes, e não a qualquer mudança

física nos olhos.

Viseira customizada infantil

Crianças ativas precisam de óculos que possam lidar com os solavancos,

quedas e quedas que acompanham a infância. Procure dobradiças de mola,

materiais resistentes como plástico ou metais de memória e lentes de

policarbonato inquebráveis. As armações EasyTwist podem lidar com o

tratamento áspero – elas são feitas de uma liga de metal especial que é resistente

o suficiente para dobrar e torcer, e depois volta ao lugar. As armações da Oakley

são outra boa opção, pois possuem pontos de contato antiderrapantes, portanto,

não importa quantos saltos e corridas estejam programados, esses óculos estão

prontos para o passeio.