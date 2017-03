Que tal fazer hoje? Buraco quente com gema de ovo – Cozinha travessa com Dani Oliveira

Realmente podemos dizer que o ano começou pra valer agora, ainda bem. Já era tempo. Então vamos voltar à normalidade e à rotina. Por isso escolhi receitas bem legais e fáceis para esse mês de março. As dicas são boas para chegar em casa do trabalho e preparar para o jantar. Espero que gostem.

RECEITA DE BURACO QUENTE COM GEMA DE OVO

Rendimento

Quantos pães você quiser

Ingredientes:

– pão francês fresquinho

– carne moída refogada com azeite, cebola, alho e um pouquinho de polpa de tomate

– queijo tipo muçarela

– gema de ovo

– salsinha fresca para decorar



Preparo

Fatie os pães pela metade e tire o miolo, deixando o fundinho tampado para não vazar. Depois de fazer a carne moída refogadinha com a polpa de tomate (você pode até colocar uma azeitona picadinha) recheio os pães, mas sem chegar até a beirada. Nos pães que ficarem mais recheados, coloco no meio um pedacinho de queijo muçarela e nos que ficarem mais rasos, separe a gema da clara e coloque-a com cuidado para não estourar. Salpique sal e pimenta moída na hora na gema. Leve ao forno até o queijo derreter e a gema ficar no ponto desejado. Sirva com um fio de azeite e salsinha fresca.

Hoje o jantar pode ser assim!