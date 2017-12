Quadrilha usa fuzis em assalto a caixas eletrônicos no Triângulo

Um policial militar foi ferido nos braços por estilhaços provocados por tiro de fuzil, na madrugada desta quarta-feira (20), durante uma explosão de caixas eletrônicos ocorrida em Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro. Um bando fortemente armado invadiu a cidade por volta das 3h em duas caminhonetes, espalhando terror no município de pouco mais de 10 mil habitantes.

Segundo a Polícia Militar (PM), a quadrilha usou uma Fiat Toro e uma Chevrolet Ranger para cercar o quarteirão de uma avenida onde ficam as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Uma viatura que fazia patrulhamento acabou deparando com o bando, que atirou contra o veículo e atingiu o sargento identificado apenas como Fernando.

Os suspeitos ainda cercaram a unidade policial e outros pontos estratégicos da cidade, o que impediu o transporte do militar para o pronto socorro em um primeiro momento. A primeira informação era que o tiro de fuzil havia atingido o braço do militar. No entanto, mais tarde, a assessoria da PMMG informou que ele foi apenas atingido por estilhaços e passa bem.

Os tiros de fuzil continuaram durante toda a ação, que durou cerca de 15 minutos, segundo a PM. Após o fim do roubo, o agente foi socorrido em uma viatura para o Hospital de Patrocínio, mas acabou transferido para Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

A quadrilha conseguiu explodir os cofres e um caixa eletrônico em uma das agências e apenas um cofre na outra. “A agência do Banco do Brasil, que teve mais explosões, ficou completamente destruída. Estamos fazendo buscas, mas até agora nenhum dos veículos utilizados e nem os suspeitos foram localizados”, finalizou Reis.