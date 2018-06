Provas do Vestibular da UFU serão aplicadas neste fim de semana

As provas da primeira fase do Vestibular 2018-2 da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) serão aplicadas neste fim de semana, nos dias 2 e 3 de junho de 2018, nas cidades de Goiânia (GO), Ituiutaba (MG), Monte Carmelo (MG), Patos de Minas (MG), Ribeirão Preto (SP) e Uberlândia (MG). Desde o início da semana, a universidade já havia confirmado realização do processo seletivo.

As provas terão duração de quatro horas (13h30 às 17h30). Os portões de acesso serão abertos às 12h45min e fechados, pontualmente, às 13h30. Para consultar o local de provas, acesse a ficha do candidato no portal da Diretoria de Processos Seletivos (Dirps).

Provas

No sábado serão aplicadas as provas das seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura e Sociologia. No domingo, os candidatos farão as provas de Filosofia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Matemática e Química.

Gabaritos

Os gabaritos oficiais preliminares das questões das provas da Primeira Fase serão divulgados no endereço eletrônico www.ingresso.ufu.br no dia 03 de junho, após as 20h. Os gabaritos oficiais definitivos serão publicados em 12 de junho, após às 20h.

Concorrência

A UFU recebeu 26.904 inscrições para 1.654 vagas disponibilizadas no Vestibular. São 48 opções de cursos de graduação. Os estudantes aprovados iniciam as aulas no segundo semestre de 2018.

Segunda fase

Os aprovados para a segunda fase farão novo exame, com questões discursivas, nos dias 23 e 24 de junho de 2018 nas cidades onde a UFU tem campus.

Para mais informações, acesse o edital.