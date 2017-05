Provas do concurso para técnicos-administrativos serão aplicadas no domingo

Candidatos devem chegar com 45 minutos de antecedência ao local de provas

Neste domingo, 07/05, às 09 horas, serão realizadas as provas do concurso da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para cargos técnico-administrativos.

No dia das provas, o candidato deverá comparecer ao local de realização informado na Ficha do Candidato com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência do horário de início da realização da prova.

A instituição oferta 19 vagas para os seguintes cargos: Auxiliar em Administração, Técnico de Laboratório (Veterinária), Técnico em Radiologia e Técnico de Laboratório (Fitotecnia).

Foram inscritos 9.115 candidatos. Somente para o cargo de Auxiliar em Administração, na modalidade ampla concorrência, 8.487 pessoas concorrem às 10 vagas ofertadas no concurso. Confira a relação de candidatos por vaga de cada um dos cargos disponíveis.

Para todos os cargos haverá uma Prova Objetiva, contendo as provas de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos, que constarão de questões objetivas de múltipla escolha.

Gabaritos e Lista de Aprovados

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 07 de maio, a partir das 17 horas no portal institucional.

A lista de aprovados do concurso UFU 2017 será divulgada após as 15h do dia 19 de maio de 2017. Exceto para o cargo de “Técnico de Laboratório/Fitotecnia”, cujo resultado será publicado no dia 21 de junho de 2017. Confira o cronograma completo no Edital.

Remuneração

Os salários do concurso da UFU 2017 variam de R$ 1945 a R$ 4.180, dependendo do cargo escolhido. Os aprovados serão lotados e terão exercício em qualquer campi da UFU. Atualmente, a UFU possui instalações nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo.

Para mais informações acesse www.ingresso.ufu.br/concursos ou envie e-mail para a Diretoria de Processos Seletivos: atendimento@dirps.ufu.br .