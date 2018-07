Projeto estimula alfabetização dos alunos a partir de cenários do bairro

Professores da Escola Municipal Doutor Joel Cupertino Rodrigues, no bairro Dom Almir, desenvolveram uma forma inovadora para melhorar o desempenho dos alunos durante o processo de alfabetização. Nos últimos meses, as crianças que cursam o primeiro ano têm percorrido as ruas do bairro para ler e catalogar as palavras espalhadas por marquises, faixas, placas e cartazes. O projeto pretende aumentar o envolvimento dos pequenos no universo das letras.

Ao todo, participam da iniciativa seis turmas da primeira série do ensino fundamental. O trabalho é dividido em etapas. Na primeira, os garotos saem das salas de aula em companhia dos educadores e observam todos os tipos de palavras presentes no cenário da comunidade. Depois, fotografam e catalogam os vocábulos para desenvolver análises de seus significados.

Os estudantes criam, por exemplo, um dicionário do material recolhido, com definições próprias de cada palavra. Depois comparam os resultados com os conceitos oficiais das gramáticas.

Projeto em equipe

O projeto foi elaborado pelas professoras da unidade, que buscaram tornar o letramento mais contextualizado. “Sabemos que a alfabetização é mais significativa quando está imersa na realidade da pessoa. Isso auxilia a apreender melhor o conteúdo. Esta riqueza de palavras descritas nas ruas do bairro se transforma em um grande laboratório a céu aberto”, destacou a educadora Silvana Marques Ferreira.

Na sua turma, os alunos se mostram animados a cada dia de atividade nos arredores da unidade. Inácio Albuquerque de Castro, de seis anos, é um daqueles que mais gostam do exercício. “A gente lê as palavrinhas e depois volta para escola para estudar o que estava escrito. Já estou conseguindo ler todas. É bom ler e entender tudo”, comentou o garoto.

A diretora da unidade, Elaine de Oliveira Silva, aponta o sucesso da ação como resultado do empenho da equipe pedagógica. “Incentivamos ao máximo a criação desse tipo de projeto, porque melhora a qualidade de ensino. Por isso, reconhecemos todo o esforço de todos, pois esse é o caminho para uma Educação cada vez melhor”, ressaltou.