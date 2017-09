Projeto de Valorização da Cultura Afro-Brasileira está com inscrições abertas

Aqueles que perderam o prazo para participar do Valorização da Cultura Afro-Brasileira terão a chance de se inscrever no projeto. O novo período vai do dia 18 a 22 de setembro.

O programa tem o objetivo de promover eventos artísticos difundidos na diversidade cultural e o reconhecimento da cultura brasileira de matriz africana. O edital e a documentação a ser preenchida pelos interessados estão disponíveis aqui.

Proafro

Com a temática referente à valorização da cultura afro-brasileira, os artistas realizarão apresentações para serem incorporadas na programação do projeto Valorização da Cultura Afro-brasileira, pela promoção de ações afirmativas em prol da Comunidade Afro (Proafro), da Secretaria Municipal de Cultura.

As inscrições são gratuitas e as propostas dos músicos, bandas ou grupos musicais e de artistas ou grupos teatrais deverão ser apresentadas impreterivelmente até dia 22 de setembro, das 13h às 17h, na Diretoria de Igualdade Racial, da Secretaria Municipal de Cultura, situada na avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bloco 2, piso 3, no bairro Santa Mônica.

Mais informações podem ser obtidas pelo edital ou por meio do telefone (34) 3239 – 2571

