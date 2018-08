Programação de aniversário atrai comunidade à Biblioteca Municipal

A Biblioteca Pública Municipal tem desenvolvido, ao longo da semana, o projeto Uberlândia: Terra de Histórias, Terra de Vivências. A iniciativa reúne palestrantes e contadores de histórias, com atrações para crianças e adultos. Na tarde desta terça-feira (28), um bate-papo sobre empreendedorismo, conduzido pela executiva Luciana Gonçalves levou um grande público ao espaço. A ação faz parte da programação especial promovida pela Prefeitura para comemorar o aniversário de 130 do município.

A palestra foi um resgate histórico sobre as características da cidade, vinculadas com aspectos pessoais da própria executiva. “Quero apresentar o que Uberlândia e minha história corroboraram para despertar meu lado empreendedor. Vou falar sobre a contribuição da cidade, aliada a minha herança cultural, para a evolução da minha própria vida”, destacou Luciana.

O conteúdo chamou a atenção da professora Fernanda Rezende. Ela levou toda a sua turma de alunos do curso de capacitação em administração para prestigiar a palestra. “O intuito é aprimorar o conhecimento deles. É um tema muito interessante. Como eles são muito jovens, eles têm tudo para crescer e desenvolver as suas competências ao ouvir o lado do mercado. É uma chance de ter contato com a prática”, ressaltou.

A administradora Lucimeire Gimenes, natural de Ribeirão Preto, mora há 2 anos em Uberlândia. Na segunda-feira (27), ela participou do primeiro dia de atividades. Gostou tanto que fez questão de voltar. “A princípio, viemos sem saber exatamente o que era. Mas foi um presente poder ouvir pessoas tão boas falando da cidade, contando a história delas. Isso me despertou o interesse de vir hoje. Como sou nova aqui, esses dias estão me despertando vários olhares sob a cidade que eu ainda não conhecia”, contou.

Confira o que ainda está por vir:

Quarta-feira (29)

7h30, 8h30 e 9h30 – Contação de Histórias

14h – Palestra com Cristina Chiang

Quinta-feira (30)

7h30, 8h30, 9h30 – Contação de Histórias

14h – Palestra com Ariane Lopes

Nos vemos lá!

O quê: Uberlândia: Terra de Histórias, Terra de Vivências

Onde: Biblioteca Municipal

Quando: Até quinta-feira (30) – Contação de histórias: 8h, 9h e 10h; palestras: 14h

Entrada: livre para toda comunidade

Mais informações: 3236-9625 ou 3234-160

SECOM