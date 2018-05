Programação da Semana de Museus continua com novas atrações nesta quarta

A programação da 16ª Semana Nacional de Museus continua com diversas atrações para movimentar o calendário cultural de Uberlândia. Nesta quarta-feira (16), a partir das 19h, a praça Clarimundo Carneiro e o Museu Municipal recebem novas atividades, com direito a feira gastronômica, apresentação musical e o lançamento de uma revista.

O evento é mais uma idealização da Secretaria Municipal de Cultura, que aderiu a uma comemoração nacional instituída pelo Instituto Brasileiro de Museus. Para hoje, as atrações ficam por conta de Ana e Prislla, que apresentam o melhor da Música Popular Brasileira (MPB), além do lançamento da nova edição da “Revista AUP!”, uma iniciativa dos alunos do curso de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo do Centro Universitário do Triângulo (Unitri).

Tecnologia a favor da história

Com o tema Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos, a Semana de Museus resgata as memórias de patrimônios históricos de Uberlândia e acompanha novas gerações utilizando a tecnologia a favor da comunidade. De acordo com a diretora do Museu Municipal, Thaís Tormin, uma das principais atrações tem sido a possibilidade de viajar pela cultura local por intermédio de um totem virtual, que oferece uma cartilha sobre curiosidades e características de espaços do município.

“É um verdadeiro passeio virtual que estamos oferecendo, alcançando um novo público, que passa a ter ainda mais conhecimento sobre a nossa história”, disse.

A partir deste equipamento, é possível, por exemplo, conhecer um pouco da formação de Uberlândia, as memórias do centenário do Palácio dos Leões, que abriga o Museu Municipal desde 1986, o Coreto da Praça Clarimundo Carneiro, a avenida João Pinheiro ou a igreja de São Francisco de Assis, por exemplo.

QR Code

Quem visita o Museu Municipal também tem a oportunidade de conhecer cada particularidade das peças e salas do espaço. Tudo isso a partir de um aplicativo para smartphones. Chamada QR Code, a ferramenta faz a leitura do código e o traduz em informações de cada instrumento, como máquina de escrever, gramofone, entre outros. Todo esse passeio é acompanhado por um funcionário do museu, que atua como uma espécie de guia virtual para auxiliar os viajantes.

Envie sua carta!

Outra opção para os freqüentadores do Museu é a de datilografar uma carta em uma máquina de escrever. A utilização do instrumento é disponibilizada gratuitamente aos visitantes. Na próxima semana, todos os envelopes serão enviados aos seus referidos destinatários.

Prestigie!

O quê: 16ª Semana de Museus – shows com Ana e Prislla, praça de alimentação e lançamento da Revista AUP!

Quando: quarta-feira (16), às 19h

Onde: praça Clarimundo Carneiro, Fundinho

Entrada franca

SECOM