Programa DST/Aids faz ação em postos de combustíveis e Rodoviária

Durante a semana que antecede as festas de carnaval, os profissionais da saúde do Ambulatório Municipal de Moléstias Infectocontagiosas Herbert de Souza (DST/Aids) focaram as ações de prevenção, em Uberlândia, nos postos de combustíveis fora do perímetro urbano e no Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco para conscientizar e orientar as pessoas sobre as doenças sexualmente transmissíveis e a importância do uso do preservativo.

Segundo a coordenadora do Programa Municipal DST/Aids e Hepatites Virais, Cláudia Spirandelli, a escolha destes locais é devido ao grande fluxo de pessoas transitando, principalmente, neste período que antecede o feriado. “Uberlândia, além de ser um pólo logístico ao estar no entroncamento de rodovias federais, recebe um grande público flutuante que entra e sai diariamente na cidade. Nesta época do ano, este número aumenta. Por isso, estamos focando nossas ações com estas pessoas, para que elas saibam da importância da prevenção e que aproveitem o carnaval com segurança e consciência”, explicou.

Além das orientações sobre as DSTs, os profissionais estão entregando preservativos e fazendo o teste rápido para detectar a presença do vírus HIV e das hepatites B e C. Ainda segundo a coordenadora, as atividades de conscientização e orientação também serão realizadas nas casas de ponto de encontro e em empresas que solicitarem as visitas. Foram disponibilizados cerca 140 mil preservativos para as ações, que terminam na sexta-feira (24) na Rodoviária de Uberlândia.

Atendimento multidisciplinar

Referência no tratamento das DSTs, o ambulatório Hebert de Souza oferece atendimento multidisciplinar para portadores de HIV, hepatites B e C e outras doenças sexualmente transmissíveis. O exame para testagem do HIV é gratuito, sigiloso e pode ser feito durante todo o horário de expediente do ambulatório (7h às 12h e 13h às 16h30), que fica na rua Avelino Jorge Nascimento, nº 15, bairro Roosevelt. Não é necessário agendar o exame. Basta comparecer ao local e apresentar a carteira de identidade.

Secom