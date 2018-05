Prograd abre 88 vagas de estágio para vários cursos

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) abre inscrições para o processo seletivo que visa contratar estagiários para atuarem em diversos setores da universidade. São 88 vagas disponíveis para estudantes de diferentes cursos nos campi de Uberlândia, Monte Carmelo, Patos de Minas e Pontal.

As vagas são ofertadas por vários setores da universidade. Podem se inscrever alunos dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Design, Enfermagem, Educação Física, Engenharias, Estatística, Fisioterapia, Geologia, Gestão da Informação, Jornalismo, Letras, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Relações Internacionais, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tradução.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 28/05 a 11/06, na secretaria da Diretoria de Ensino (Diren), localizada na Reitoria, Bloco 3P, do Campus Santa Mônica da UFU. O horário de funcionamento é das 13h às 17h. O candidato irá realizar uma prova escrita no dia 30/06 em local e horário a serem divulgados no site da Prograd. Já o gabarito será divulgado dia 02/07 no site de editais da UFU.

O estágio tem remuneração mensal no valor de R$ 364 para estudantes de educação superior e de R$ 203 para estudantes da educação profissional, além de auxílio-transporte. A jornada de trabalho tem duração de 20 horas semanais. Outras informações estão disponíveis no edital.