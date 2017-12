Procura por fogos de artifício aumenta e Corpo de Bombeiros alerta para evitar acidentes

É tradição em diferentes partes do mundo receber o novo ano com um show de fogos de artifício colorindo os céus. No Brasil não é diferente e tem no Rio de Janeiro o show pirotécnico mais conhecido. Mas não é somente lá. Na noite da virada, as queimas de fogos se multiplicam e prometem abrilhantar os réveillons pelo país afora.

Em Patos de Minas já tem muita gente comprando os fogos de artifício. Nesta manhã, a procura foi grande na loja especializada em shows pirotécnicos. E opções para colorir o réveillon não faltam. É possível escolher fogos individuais e montar o show pirotécnico ou adquirir um kit já montado que é necessário apenas acender o pavio.

Os preços variam de acordo com a disponibilidade financeira de cada pessoa. Um show pirotécnico completo com cerca de 5 minutos de duração pode chegar a custar R$ 1.750,00. Mas existem opções mais em conta. Um show pirotécnico de aproximadamente 50 segundos pode ser encontrado por R$ 140,00.

Para quem está preocupado com segurança, a loja disponibiliza detonadores eletrônicos. Profissionais especializados orientam sobre a forma adequada de fazer o show pirotécnico. Para eventos maiores, uma mesa de detonação precisa ser utilizada. E para quem se preocupa com o incômodo para os cães, o mercado disponibiliza fogos sem barulho, apenas com show de cores.

O Corpo de Bombeiros emitiu um comunicado com as precauções para evitar tragédias no momento das festividades. Comprar em local credenciado e seguir as normas aumentam a segurança. Desprezar essa orientação pode custar caro, uma vez que os estabelecimentos habilitados para a venda de fogos precisam seguir uma série de normas que protegem os consumidores.

Além disso, observar bem o local onde os fogos serão soltos também é um cuidado muito importante. Dentre as principais ocorrências causadas pelos fogos estão as queimaduras, amputação dos dedos e das mãos, cegueira e trauma acústico provocado pelo barulho da explosão.

