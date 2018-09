Procon Móvel retorna ao bairro Jardim Célia nesta quarta-feira (19)

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia (Procon) retorna com o projeto Procon Móvel ao Jardim Célia, no setor oeste da cidade, na próxima quarta-feira (19). A plataforma estará realizando atendimentos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, que fica na rua dos Sininhos, 35, das 12h às 17h. O atendimento é gratuito e não é necessário agendar horário.

No local, é possível registrar reclamações e tirar duvidas. Para abrir reclamação junto ao Procon Móvel, é necessário levar cópias dos documentos pessoais, dos contratos firmados entre as partes, comprovantes da aquisição do bem e números de protocolo de reclamações junto às empresas.

“Os atendimentos da última semana foram muito bons e agora a gente retorna para tirar duvidas e registrar novas reclamações, além de terminar o atendimento de quem comparecer na quarta-feira passada. O Procon Móvel já passou por todas as regiões da cidade e continuaremos contemplando os bairros em que a plataforma ainda não esteve”, salientou Chelara Freitas, superintendente do Procon de Uberlândia.

Compareça!

O quê: Procon Móvel no Jardim Célia

Quando: 19 de setembro, das 12h às 17h30

Onde: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Jardim Célia, que fica na rua dos Sininhos, 35