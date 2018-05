Procon fiscaliza estabelecimentos pensando no Dia das Mães

Para proteger os consumidores no período que antecede uma das datas mais importantes de ano, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) iniciou, nesta semana, a Operação Dia das Mães. Até a próxima sexta-feira (11), os fiscais do órgão visitarão diversos estabelecimentos comerciais da cidade, como salões de beleza, lojas de presentes, roupas e eletrodomésticos, joalherias, perfumarias, floriculturas e restaurantes.

Durante a ação, serão abordadas questões para garantir os direitos da população. Será analisado, por exemplo, se os estabelecimentos exibem os preços das mercadorias corretamente e vendem os itens pelos valores apresentados nos encartes. Também será verificado se o exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) está disponível para os clientes, entre outros aspectos. Aproximadamente 80 estabelecimentos em diversas regiões da cidade deverão ser fiscalizados.

“O Dia das Mães se consolidou como a segunda principal data do comércio no país, ficando atrás somente do Natal. Então, essa fiscalização é necessária para garantir que os direitos dos consumidores sejam cumpridos”, destacou a superintendente do Procon, Chelara Freitas.