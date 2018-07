Procon dá dicas para quem quer aproveitar as férias de julho

O recesso escolar municipal começou nesta semana e quem não se programou com antecedência precisa ficar atento se quiser aproveitar as férias sem dor de cabeça, prestações altas e valores abusivos. Por isso, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Uberlândia lista uma série dicas para curtir o tempo livre sem nenhum contratempo. Confira:

Orçamento

– Após avaliar a situação real das finanças, inclua em seu orçamento o quanto pretende e o quanto pode ser gasto no período de férias;

– Considere possíveis tours, passeios, ingressos de cinema, lanches, idas ao parque e até mesmo imprevistos durante a viagem, como paradas para refeições e problemas no veículo. Não se esqueça que, durante esses passeios, você e seus familiares podem ter gastos supérfluos e é importante incluí-los no orçamento;

– Esse momento é uma oportunidade e tanto para colocar em prática a ‘educação financeira’. Converse com as crianças sobre o valor disponível para ser gasto e, junto com eles, organize os passeios, definindo as prioridades;

– A alta temporada é o melhor período de faturamento para comércio com o turismo. O problema é que, em julho, todo mundo quer passear e, consequentemente, os preços sobem. E isso vale para tudo, passagens aéreas, diárias em hotéis, alimentação, entre outros. Escolher destinos menos disputados pode ser uma alternativa de economia;

Passagens Aéreas

Os passageiros devem ficar atentos às regras de cada companhia aérea em relação à cobrança de bagagens. Por isso, programe a quantidade de bagagens na ida e na volta.

– Lembre-se de que algumas empresas aéreas têm preços diferenciados para compras pelo site, o que se mostra bastante vantajoso se você tem certeza das dimensões e peso de sua bagagem. Se, na hora do check-in, o peso ou medidas da bagagem forem divergentes ao informado na compra, a empresa poderá cobrar a diferença. Fique atento!

Se você não conseguiu folga no trabalho, aposte em programações culturais na cidade e nas colônias de férias. Veja mais dicas:

Atividades Culturais

– Confira a programação de eventos. Durante as férias acontecem muitas atividades educativas para crianças em shoppings, parques e museus. Em Uberlândia, o Museu Municipal, o Parque do Sabiá, o Aquário Municipal, a Biblioteca, o Parque Siquerolli e o Zoológicoestão abertos à comunidade.

Colônias de Férias

– Os acampamentos e as colônias de férias podem ser uma boa opção se você não conseguiu tirar folga. É uma forma de garantir a diversão das crianças, já que nesses lugares são promovidas atividades em tempo integral. Os preços podem variar muito de acordo com cada programação. Neste caso, pesquise bem os preços das diárias e pacotes e veja qual cabe no seu bolso.

– Caso tenha interesse em contratar uma empresa ou um clube que esteja oferecendo o serviço, é muito importante pesquisar sobre o contratado. Procure saber se o local tem a infraestrutura necessária para possibilitar a segurança do seu filho e, se possível, visite e conheça as instalações. Outra possibilidade é verificar com conhecidos ou até mesmo na internet a reputação da empresa.

– Busque referências sobre os profissionais que atuarão na colônia de férias, obtendo informação sobre a quantidade de funcionários disponíveis e a qualificação deles. Além disso, verifique se a colônia possui uma equipe para dar os primeiros socorros em casos de acidentes.

Faixa Etária e Alimentação

– Procure informações com antecedência sobre quantidade de crianças inscritas e a faixa etária mínima e máxima permitida para a inscrição. Veja se o cardápio é adequado e se há opções de comidas e bebidas saudáveis.

Atenção ao Contrato!

– Não deixe de verificar se todos os itens informados em materiais publicitários ou mencionados verbalmente como, formas de pagamento, atividades, acomodações, equipe, atendimento médico e condições para desistência constam no contrato.

– É imprescindível saber todos os detalhes para evitar futuros problemas, inclusive observando se há no documento um período pré-estabelecido para a desistência, caso a criança não se adapte a colônia, e a possibilidade da devolução do dinheiro pago integral ou parcialmente. Não tenha vergonha de perguntar. Caso suspeite de alguma irregularidade, ou tenha dúvidas, procure o Procon .

O Procon de Uberlândia funciona e atende, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na avenida Afonso Pena, 1612, Centro. Agendamentos e outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151, (34) 3291-1600, (34) 3291-1601 ou pelo e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br.

SECOM