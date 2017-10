Primeiros pingos de chuva caem em Uberlândia depois de 131 dias

Há 131 dias sem chuvas, os uberlandenses tem tarde de sexta-feira (29) com o dia nublado e viram os primeiros chuviscos depois da longa temporada de seca. Em alguns bairros da cidade como Tibery, Umuarama, Aeroporto, Jardim Califórnia, Morumbi e Jardim Sucupira, moradores comemoraram.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as pancadas de chuvas e ventos fortes chegam às cidades do Triângulo Mineiro e devem marcar o fim de semana na região. Nesse cenário, as temperaturas tendem a cair, ficando entre a mínima de 18ºC e a máxima de 33ºC. Devido à possibilidade de chuva na região, a umidade relativa do ar continuará aumentando, podendo variar entre 90% e 40%.