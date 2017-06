Primeiro vestibular em fim de semana único começa neste sábado

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aplica neste sábado (3) e domingo (4) as provas do Vestibular 2017-2. Pela primeira vez, o processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação acontecerá em um único fim de semana e todos os candidatos farão a primeira e a segunda fase.

Esse será o vestibular mais concorrido da instituição nos últimos anos. Estão inscritos 26.869 candidatos para 1.676 vagas, um aumento de 35% em relação à edição anterior.

No sábado serão aplicadas as provas da primeira fase, de questões objetivas, com 11 disciplinas obrigatórias para todos os candidatos – Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Filosofia, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Sociologia.

Ainda no sábado os candidatos farão uma disciplina da segunda fase, a Redação. No domingo serão feitas as demais provas da segunda fase, com questões dissertativas. Cada candidato fará apenas as disciplinas obrigatórias para o curso a que estiver concorrendo.

A segurança do processo seletivo será reforçada pela Polícia Federal, que desde a publicação do edital do Vestibular 2017-2 iniciou a Operação Aristoi (plural de “aristos”, que em grego significa o melhor), para evitar fraudes no processo seletivo.

As provas serão aplicadas nas cidades mineiras de Uberlândia, Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo e em Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP), das 13h às 18h30. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50.

Resultados

O gabarito oficial preliminar da primeira fase será divulgado no dia 4 de junho, às 20h. O gabarito definitivo, as folhas de respostas e as notas obtidas por todos os candidatos serão publicados no dia 12 de junho, após as 17h.

Serão corrigidas apenas as provas discursivas e de Redação dos candidatos classificados para a segunda fase. A relação desses classificados e os gabaritos oficiais preliminares das questões discursivas serão divulgados no dia 19 de junho, após as 17h. Os gabaritos oficiais definitivos, as folhas de respostas e da redação e as notas de todos os candidatos na segunda fase sairão no dia 11 de julho, após as 17h.

A relação definitiva dos candidatos aprovados no Vestibular 2017-2 será divulgada no dia 20 de julho, após as 14h. No mesmo dia, após as 17h, serão publicadas a classificação geral e o boletim de desempenho dos candidatos.

As publicações são feitas na página www.ingresso.ufu.br.