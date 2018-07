Primeiro mês de funcionamento do UTC é avaliado de forma positiva

O primeiro mês de funcionamento do UTC – Centro Municipal de Alto Rendimento é avaliado de forma positiva por pais e alunos matriculados gratuitamente nas escolinhas de vôlei, basquete, futsal, multiesporte, natação e hidroginástica (que juntas têm mais de 1,3 mil inscritos). As aulas começaram no início de junho deste ano e acontecem de segunda a sexta-feira, nas piscinas e quadras externas do clube.

“Atualmente, estamos funcionando com a capacidade máxima, maspretendemosampliar a quantidade de atendimentos. Além de mais espaços, teremos também a inserção de outras modalidades esportivas, como lutas e ginástica artística”, explicou Silvio Soares dos Santos, diretor geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel).

Na última semana, foram chamados aqueles que estavam na lista de espera para ocupar vagas de desistentes ou faltosos. “Em pouco tempo, preenchemos todas as vagas e fizemos também um cadastro de espera. Agora estamos fazendo a reposição, chamando as pessoas dessa lista”, explicou Silvio Soares.

Satisfação

Os pais e alunos que estão nas escolinhas do UTC aprovaram a revitalização realizada pela Prefeitura de Uberlândia no espaço. “Estou muito satisfeita com o trabalho que está sendo realizado no UTC. Minha filha Amanda está amando as aulas de vôlei. Além de estar gostando de praticar a modalidade, ela já fez novas amizades”, disse Celina Dias Medeiros.

“Para minha família é uma grande alegria ver este resgate do UTC pela Prefeitura de Uberlândia. Agora, meus filhos estão felizes e muito motivados parapraticar esportes”, disse Gustavo Lazzarini, pai de Lucca e Giulia, que integram as turmas de basquete e vôlei, respectivamente.

Obras

meira fase de obras para reabertura do clube, foram investidos cerca de R$ 100 mil na troca do telhado e piso, reboco e pintura das salas da diretoria, secretaria e de troféus, além de reparos no sistema elétrico e hidráulico. A pintura geral externa e interna, além da aplicação da nova logomarca do clube em todas as portarias, também foi um dos serviços executados.

A segunda fase de obras contemplará o ginásio Homero Santos, seus dois anexos e o ginásio Dr. Eugênio. “Este processo já está em andamento e também licitamos a compra de quatro aquecedores, bem como a questão da recuperação de outros sete para as três piscinas”, concluiu Silvio Soares.

Confira o número de alunos matriculados por modalidade:

– Multiesporte (vôlei/ basquete/ futsal) – 62

– Vôlei – 95

– Basquete – 170

– Futsal – 140

– Natação (adulto) – 195

– Natação (infantil 9/14 anos) – 273

– Natação (infantil 7/8 anos) – 60

– Hidroginástica – 315