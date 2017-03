PRF flagra motorista a 195 km/h na BR-050, entre Uberlândia e Uberaba

A imprudência de motoristas nas estradas que cortam Minas Gerais continua neste Carnaval. No fim da manhã desta terça-feira (8), quarto dia do feriado prolongado, radares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram um motorista dirigindo pela BR-050, na altura do km 129, no Triângulo Mineiro, a 195 km/h em um trecho e a 185 km/h em outro. A velocidade máxima permitida na rodovia é de 110 km/h.

De acordo com a PRF, o motorista foi multado. Como o condutor excedeu em mais de 50% a velocidade máxima permitida – o que corresponde a uma infração gravíssima –, ele terá de pagar uma multa no valor de R$ 880,41, além de ter a suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).