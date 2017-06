PRF faz apreensão de cocaína escondida em veículo

Na madrugada desta segunda-feira (26) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 13,6 kg de pasta base de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível de um carro de passeio.

De acordo com a polícia, o flagrante foi feito durante uma fiscalização de rotina em frente ao posto policial da BR-365, na altura do km 364, próximo a Uberlândia. Um casal que estava no veículo recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Uberlândia junto à droga e o carro apreendidos.

A droga estava embalada em balões de festa e foi colocada dentro do tanque de álcool com o intuito de despistar cães farejadores.

O motorista confessou aos policiais que comprou a droga na divisa da Bolívia com o Brasil para ser revendida, por ele mesmo, na região de Campinas-SP. Uma consulta no sistema da Polícia constatou que o condutor já tinha sido preso por contrabando de cigarros. O preso informou à PRF que pagou mais de R$ 70 mil pela droga.