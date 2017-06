Na manhã desta segunda-feira (19) uma carreta com cerca de 700 caixas de cigarros contrabandeados foi apreendida durante fiscalização de rotina na BR-153, em Monte Alegre de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a parada o motorista fugiu do local e ainda não foi localizado. O material apreendido foi encaminhado para Uberlândia.