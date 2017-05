Na manhã desta quarta-feira (17), uma carreta carregada com cigarros contrabandeados foi apreendida na BR-365, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidas cerca de duas mil caixas de cigarros com 50 pacotes de 20 maços. A carga é avaliada aproximadamente em R$ 2 milhões. Um homem foi preso até o momento.