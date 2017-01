Previsão do tempo para Minas Gerais, nesta sexta-feira, 13 de janeiro

Uma área de baixa pressão sobre o litoral do Sudeste do país deixa o tempo instável. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Norte, Leste, Noroeste e Nordeste. Nas demais regiões do estado, o tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva.

Na capital mineira e Região Metropolitana, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Belo Horizonte, a temperatura deve variar entre 17°C e 28°C com umidade do ar à tarde na casa dos 55%. Ao longo do fim de semana há previsão de chuva em todo o estado de Minas Gerais.