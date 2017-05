Preso motorista do Uber que teria estuprado em Uberlândia

Um ex-policial que trabalhava como motorista do aplicativo Uber foi preso hoje, 26, pela polícia Civil de Uberlândia suspeito de um estupro a uma passageira e por tentar cometer o crime com uma segunda vítima. De acordo com a polícia ele fez o cadastro junto ao aplicativo utilizando documentos de outras pessoas.

De acordo com o depoimento das vítimas ele teria aproveitado o momento em que elas dormiam no carro para levá-las a um local ermo às margens da BR-365. Uma delas teria conseguido escapar depois que pessoas passaram pelo local e prestaram socorro.

O ex-policial foi ouvido e encaminhado ao Presídio Professor Jacy de Assis

Em nota a Uber afirmou que “Estes crimes foram deploráveis. Ao longo da investigação, colaboramos ativamente com a polícia para ajudar a levar este criminoso à Justiça. Neste momento difícil, nossos sentimentos estão com as vítimas e suas famílias. A Uber afirma que vai oferecer o apoio necessário às vítimas para sua recuperação”.