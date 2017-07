Presidente da Câmara dos Deputados visita Uberlândia e se reúne com empresários

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, esteve em Uberlândia na noite de ontem a convite da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), para participar de um encontro com empresários. O objetivo da entidade foi reafirmar a posição de empresários de Uberlândia e região quanto a premente necessidade de grandes transformações que venham a garantir o mínimo de condições de sobrevivência a atividades produtivas de nosso país.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atendeu a imprensa e conversou com os convidados, destacando a importância do encontro promovido pela Aciub. “Recebi este convite da Associação Comercial para conversarmos sobre economia, conjuntura e sobre temas que eles consideram ser fundamentais para o Brasil. Como presidente da Câmara, considero ser muito importante caminhar e ouvir a agenda deste setor tão importante da sociedade, que gera emprego, tira o brasileiro da dependência do Estado e proporciona o mais importante na cidadania, que é a carteira assinada, além de saber o que pensam aqueles que geram emprego em toda a região e em todo o Brasil”, afirmou Rodrigo Maia.

Muito solícito, o deputado fez um discurso enfático destacando a importância da união de forças para promover o crescimento econômico e social no país. Para o presidente da Aciub, Fábio Pergher, o encontro atingiu os objetivos. “Convidamos o deputado Rodrigo Maia para esta importante visita e externamos total apoio às reformas em curso, em especial a trabalhista e previdenciária, política e tributária. Nesse momento de crise sem precedentes, por que passa nosso país, é fundamental promovermos mudanças que resgatem nosso retrocesso histórico e toda uma geração perdida. Somente com a modernização de nossas relações trabalhistas, ajustes em nosso sistema de previdência e assistência social, melhoria de nossa forma de representatividade política e, principalmente, políticas fiscais e tributárias mais justas e eficientes, é que conseguiremos avançar na construção de uma grande nação. Foi muito positivo verificar que o Presidente da Câmara entende a importância desta união de forças em prol do país”, destacou o presidente da Aciub.

Em seu discurso para empresários, Fábio Pergher lembrou que o mundo mudou e as relações mudaram em todos os sentidos, sendo necessário que todos se libertem das amarras que impedem o crescimento e arrastam as empresas e a sociedade para um cenário cada vez mais insustentável de retrocesso econômico e caos social. “Somos terra fértil, acreditamos em nossos potenciais e na garra do povo brasileiro e precisamos, senhor presidente, de líderes que compreendam que o Estado tem que investir em infraestrutura e dar condições para que o setor produtivo desenvolva e cresça. Somente assim conseguiremos alavancar a arrecadação. Ou seja, já estamos acima do limite tolerável de carga tributária e não é aumentando impostos, onerando os produtos brasileiros, que teremos uma saída”, ressaltou Fábio Pergher.