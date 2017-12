Já imaginou como seria um presépio formado apenas por fofos cachorrinhos? Pois não precisa mais imaginar.A ideia foi colocada em prática pelo Wag To Riches Pet Services, estabelecimento de adestramento de cães da cidade de Mountsorrel, no Reino Unido.

“Eles todos estavam felizes em sentar para as fotos. É incrível o que cães fazem por um biscoito”, contaram os donos do estabelecimento, Toby e Jo, para o site The Dodo.