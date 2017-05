Prêmio de Dança está com inscrições abertas em Uberlândia

Criar oportunidades para que jovens talentos da dança brasileira possam seguir uma carreira profissional é a proposta do Prêmio de Dança em Uberlândia, que está com inscrições abertas até o dia 26 de junho. Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a terceira edição do evento inclui oficinas e coach para os participantes, além de competições em todas as modalidades de dança. As aulas acontecem entre os dias 10 e 12 de julho, no Ballet Vórtice e as apresentações, entre 13 e 16 de julho, no Teatro Municipal, com entrada gratuita. Os alunos serão avaliados tanto durante os ensaios quanto no espetáculo. As premiações serão em dinheiro, destinadas ao Melhor Grupo, Melhor Bailarino e Melhor Bailarina.

“Além de preparar jovens estudantes para a profissionalização, o festival promove o intercâmbio artístico por meio da oportunidade de que bailarinos em começo de carreira se apresentem à banca de jurados de renome internacional”, afirmou Guiomar Boaventura, idealizadora do evento. Segundo ela, o projeto tem potencial de conectar Uberlândia a outros pólos nacionais e internacionais de dança.

Nas primeiras edições, o Prêmio trouxe renomadas escolas internacionais como o Ballet Nacional do Canadá e a Escola Estatal de Berlim, que distribuíram, para os principais selecionados, bolsas de estudo completas.

Como se inscrever

Para se inscrever na terceira edição do Prêmio de Dança, os interessados deverão acessar o site www.premiodedanca.com e seguir as instruções do regulamento disponibilizado no endereço. O prazo para as inscrições se encerra, impreterivelmente, no dia 26 de junho.

Serviço

O que: Prêmio de Dança

Quando: 10 a 16 de julho

10 a 12 de julho – oficinas e coach – Ballet Vórtice

13 de julho– Ensaios de Palco e Abertura – Teatro Municipal

14 de julho – Jazz; Contemporâneo; Danças Urbanas; Danças Folclóricas

15 de julho – Ballet clássico; Ballet de repertório e Cerimônia de premiação

Onde: Ballet Vórtice e Teatro Municipal

Informações: www.premiodedanca.com