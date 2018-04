Premiado musical ‘Suassuna – o auto do reino do sol’ chega a Uberlândia para três únicas apresentações

A homenagem ao escritor e dramaturgo brasileiro, com o grupo carioca Barca dos Corações Partidos, apresenta canções inéditas de Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho

Uma homenagem a um dos maiores escritores e dramaturgos brasileiros traz a Uberlândia a apresentação do musical ‘Suassuna – O Auto do Reino do Sol’. O Teatro Municipal de Uberlândia será palco para canções inéditas de Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho, interpretado pela Cia. Barca dos Corações Partidos, com encenação de Luiz Carlos Vasconcelos e texto de Bráulio Tavares.

As apresentações acontecem nos dias 4, 5 e 6 de maio. Sexta e sábado, às 20h30 e domingo às 19h. Os ingressos antecipados a preços promocionais estão sendo vendidos a R$70 (inteira) e R$ 35 (meia), e podem ser adquiridos na loja Provanza, do Center Shopping; Brasal Incorporações, no Jardim Karaíba; Bouclè Salon, no Morada da Colina; ou, ainda, por meio do site www.megabilheteria.com. O lote promocional deve durar mais alguns poucos dias.

Ariano Suassuna (1927- 2014) – completaria 90 anos em junho de 2017 – defendeu incansavelmente a brasilidade e a valorização da cultura nacional, ao mesclar a arte popular e o universo erudito em todas as suas obras.

Em 2007, a Sarau Agência realizou uma grande programação para festejar os 80 anos de Ariano e, desde então, foi criado um vínculo do escritor com Andrea Alves, responsável por todas as montagens da Barca dos Corações Partidos e por uma série de projetos que celebraram a arte brasileira nos últimos 25 anos. ‘Há algum tempo, Ariano me falou: ‘Não venha comemorar meus 85 anos, eu não vou morrer, quero que você festeje os meus 90!’. Naquele momento me senti condecorada e com uma grande missão pela frente’, conta a produtora.

A ideia inicial surgiu em conversas de Andrea com Ariano, que se confessava um palhaço frustrado e que elegeu o palhaço de ‘O Auto da Compadecida’ como um dos seus personagens prediletos. ‘Assim, surgiu a ideia de uma grande homenagem ao palhaço de Ariano e pensei na reunião da Barca dos Corações Partidos com o que eu chamo de “trio paraibano”. Assim foi sendo criada esta peça inédita, com músicas e texto originais, mas totalmente inspirada no legado de Ariano’, resume.

Suassuna – O Auto do Reino do Sol tem arrancado esfuziantes aplausos das plateias por onde passa. A catarse que o espetáculo provoca esteve no Guairão, no Festival de Teatro de Curitiba, com o público aplaudindo de pé durante três minutos, o que se repetiu no último fim de semana, no encerramento da mais recente de várias temporadas no Rio de Janeiro. A comoção é geral. E o espetáculo em Uberlândia traz o selo de qualidade do projeto Uberlândia na Rota do Teatro, idealizado pelo jornalista e produtor cultural Carlos Guimarães Coelho, cujo compromisso maior é em oferecer espetáculos de qualidade e consistência artística para a cidade. E nessa empreitada, ele soma esforços com o produtor Djalma Filho e o seu projeto Música Importa, também de formação de público e comprometimento com a qualidade.

Ficha técnica

Uma encenação de Luiz Carlos Vasconcelos

Texto: Bráulio Tavares

Música: Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho

Idealização e Direção de Produção: Andrea Alves

Com a Cia. Barca dos Corações Partidos: Adrén Alves, Alfredo Del Penho, Beto Lemos, Fábio Enriquez, Eduardo Rios, Renato Luciano e Ricca Barros.

Atriz convidada: Rebeca Jamir

Artistas convidados: Chris Mourão e Pedro Aune

Cenografia: Sérgio Marimba

Iluminação: Renato Machado

Figurinos: Kika Lopes e Heloisa Stockler

Design de som: Gabriel D’Angelo

Assistente de direção: Vanessa Garcia

Coordenação de Produção: Leila Maria Moreno

Produção Executiva: Rafael Lydio e Raphael Baêta

Produção local: Carlos Guimarães Coelho, Djalma Filho, Maíra Pelizer, Rafael Coelho

SERVIÇO

Suassuna – O Auto do Reino do Sol

Local: Teatro Municipal de Uberlândia

Data: 4, 5 e 6 de maio

Horário: Sexta e sábado, às 20h30. Domingo às 19h.