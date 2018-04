Prefeitura oferece curso de naked cake a mães servidoras

Em comemoração ao Dia das Mães e investindo na capacitação do servidor, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, oferece às servidoras da pasta que são mães um curso gratuito de naked cake, conhecido como bolo sem cobertura. A oportunidade servirá para quem tem interesse em aumentar seus conhecimentos em culinária e confeitaria.

No total, serão ofertadas 30 vagas e os interessados serão divididos em duas turmas de 15 pessoas. A primeira oficina será realizada no dia 10 de maio e a segunda está programada para ocorrer no dia 25 de maio. As aulas serão ministradas no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais (Cemepe) Julieta Diniz, no bairro Brasil, setor central da cidade.

Turno das aulas

As aulas da primeira turma acontecerão no período da manhã, das 7h30 às 11h30. Já a segunda turma participa da oficina durante a tarde, das 13h30 às 17h30. As inscrições dos interessados devem ser feitas entre os dias 1º e 9 de maio pelo site do Cemepe (clique aqui).

“Pensando em celebrar essa data tão importante, resolvemos oferecer esse curso para as mães servidoras. Para as interessadas, é uma ótima oportunidade de fazer, com qualidade, o produto que está em alta”, afirmou a diretora do Programa Municipal de Alimentação Escolar (Pmae), Tânia Maria Nunes Martinelli. Ela é professora de confeitaria e será a responsável por ministrar o curso.

Serviço

Curso gratuito de naked cake (especial para servidoras que são mães)

Endereço: Avenida Professora José Inácio de Souza, 1958, bairro Brasil

Inscrições: De 1º a 9 de maio

Inscrição: https://formacaocemepe.wixsite.com/inscricao

Aulas: Dias 10 e 25 de maio

