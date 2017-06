Prefeitura oferece curso de auxiliar administrativo no bairro Jardim Canaã

As inscrições para o curso de auxiliar administrativo, oferecido pelo Ônibus Meu Ofício, estão abertas. Desta vez o veículo estará no Jardim Canaã, mas atenderá também os moradores de outros bairros. Entre os dias 13 de junho e 9 de agosto, a unidade móvel oferecerá a capacitação para jovens e adultos de baixa renda, interessados em aprender a profissão ou aperfeiçoar seus conhecimentos.

Os interessados devem ter idade acima de 16 anos, cursar o ensino médio e ter renda familiar de até três salários mínimos. As inscrições podem ser feitas das 13h às 17h, na rua Lídia, 1.316, ao lado do Centro de Formação São Francisco de Assis. É necessário levar carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e de renda familiar.

O módulo de auxiliar administrativo é realizado pela Prefeitura de Uberlândia, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia (CDL). O Prosperidade foi o primeiro bairro a receber o Ônibus em 2017 com o curso de Informática Básica. Agora, o módulo de Auxiliar Administrativo será disponibilizado em outro veículo. “Temos atuado para fomentar e dar mais instruções para as pessoas que muitas vezes não tem condições de pagar uma capacitação profissional”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Iracema Marques.

Curso de Auxiliar Administrativo

Local das inscrições: Rua Lídia, 1.316, ao lado do Centro de Formação São Francisco de Assis

Quando: Segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 13h às 17h

Vagas: 15

Requisitos: Ter acima de 16 anos de idade, cursar o ensino médio e ter renda familiar de até três salários mínimos

Documentos necessários: Carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e de renda familiar

Período do curso: 13 de junho a 9 de agosto

Mais informações: 3239-2586

Secom