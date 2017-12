Prefeitura estende horário de funcionamento da plataforma de atendimento

Até o dia 15 de dezembro deste ano, a Plataforma de Atendimento da Prefeitura de Uberlândia vai funcionar das 8h às 17h. O horário estendido visa a facilitar o atendimento ao público, especialmente neste período final do Refim (programa de Recuperação Fiscal do Município de Uberlândia) e de Georreferenciamento.

Segundo explica o diretor de Receitas da Secretaria Municipal de Finanças, Geraldo Magela, todos os serviços prestados pela plataforma, como a certidão negativa e a emissão de guias, por exemplo, estarão sendo realizados também pela manhã neste período. “Esperamos que possamos equacionar a quantidade que nos procuram entre os dois períodos. Desta forma, poderemos atender com mais comodidade e agilidade todos aqueles que nos procuram”, disse.

Lembrando que vários serviços financeiros também podem ser acessados pelo portal da Prefeitura (www.uberlandia.mg.gov.br). Recentemente, a Secretaria Municipal de Finanças concretizou uma modernização no sistema financeiro interno e otimizou a operação de todos os serviços online.

Refim e Georreferenciamento

Vale lembrar que o Refim concede descontos de até 90% sobre juros e multas de tributos municipais vencidos até o dia 31 de dezembro de 2016. Os contribuintes com débitos em ISS, IPTU, ITBI, taxas de funcionamento e de publicidade, entre outros tributos municipais descritos na lei, são beneficiados pelo programa. O Refim é válido tanto para pessoa física quanto jurídica e será encerrado exatamente no dia 15 de dezembro.

Já em relação aogeorreferenciamento, os contribuintes podem procurar a Prefeitura para tirar dúvidas e contestar as alterações apresentadas pelas correspondências enviadas no último mês. O contribuinte tem até 20 dias úteis após o recebimento da notificação para apresentar as alegações.

Fique por dentro!

Ampliação do horário da Plataforma de Atendimento no Centro Administrativo Municipal

Horário: 8h às 17h

Prazo: Até o dia 15 de dezembro de 2017

Objetivo: atender com comodidade e agilidade as demandas da população, sobretudo, questões relacionadas à renegociação de dívidas e ao georreferenciamento

– A Plataforma de Atendimento fica no bloco 2 do Centro Administrativo Municipal (avenida Anselmo Alves dos Santos, 600 – Santa Mônica)

SECOM