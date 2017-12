Prefeitura de Uberlândia vai recuperar mais de 28 quilômetros de vias urbanas

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, assinou nesta quarta-feira (27) a ordem de serviço para o recapeamento de 13 ruas e avenidas da cidade. As obras terão um investimento de R$ 4,8 milhõese devem ser executadas a partir de 8 de janeiro pela empresa vencedora da licitação, BT Construções. A verba é oriunda de recursos próprios da prefeitura e do contrato Pró-Transporte (PAC2) com a Caixa Econômica Federal.

“A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em quatro meses. Este é um investimento que dá maior segurança e melhora o tráfego de veículos em nosso município. São vias de grande fluxo e que precisavam de uma intervenção definitiva” afirmou o prefeito Odelmo Leão.

Os trechos com novo pavimento asfáltico somam mais de 28 quilômetros. Para selecionar as vias a serem beneficiadas, a Secretaria Municipal de Obras levou em consideração critérios como volume de tráfego de transporte coletivo e estado de degradação do pavimento, conforme explicou o secretário Norberto Nunes.

“O método indicado para essas ruas e avenidas não era mais o tapa-buracos. Então, seguindo uma determinação do prefeito Odelmo Leão, executaremos essa ação que também vai conferir melhor trafegabilidade e mais conforto aos usuários das vias. Pedimos para que os motoristas e pedestres tenham cautela ao passar pelos locais no período em que as obras estiverem sendo realizadas, sempre obedecendo a sinalização indicada”, apontou.

De acordo com o supervisor de Obras da BT Construções, Daniel Gouveia, apesar do período chuvoso, o serviço será executado dentro do cronograma. “Existem alguns períodos de veranico e xomo é um serviço de recapeamento, não precisa mexer na estrutura do pavimento. Faremos um serviço semelhante ao que executamos em rodovias da região. E para evitar transtornos, estamos finalizando o planejamento de algumas vias que receberão os serviços no período noturno”, observou.

A expectativa é de que o novo pavimento asfáltico tenha uma durabilidade superior a seis anos, sem grandes intervenções. “Tudo depende muito do volume dos veículos e da situação de cada pista. O asfalto é usinado a quente e terá capa rolante de três centímetros. É o mesmo que utilizado nas principais vias da cidade e é o que há de melhor”, completou o supervisor.

Financiamento

O superintendente da Caixa, Luis Carlos Alves, explicou que a verba é oriunda de um contrato assinado no final de 2012, período em que o prefeito Odelmo Leão estava em sua segunda gestão. O recurso do financiamento foi usado para asfaltamento dos bairros Morumbi e Shopping Park e o residual desse aporte estava para vencer em 2016 por inexecução de contrato.

“O prefeito foi atrás da Caixa e do Ministério das Cidades com o objetivo de assegurar que os recursos não fossem perdidos e pudessem ser reaproveitados no município. O financiamento, por ser com recursos do FGTS, tem taxa de juros muito baixa, prazo de carência de 10 anos e depois mais 10 anos para amortização. É uma operação de governo que com certeza não vai onerar em nada o caixa do Município nesse momento de tanta dificuldade”, detalhou o superintendente.

Demanda antiga

Para o presidente do Conselho de Entidades Comunitárias (CEC), Edval Cantuário, é uma obra que trará uma solução definitiva em alguns bairros da cidade. “Esse é um grande presente, pois está satisfazendo as nossas reivindicações que existem há muito tempo. Em algumas vias já não adiantava mais fazer tapa-buraco. Com esse recapeamento teremos a satisfação de algo que vai resolver o problema”, comentou.

Confira os trechos que receberão intervenções:

– Avenida Getúlio Vargas (entre Rio Uberabinha e rua Goiás)

– Rua Duque de Caxias (entre as avenidas Rio Branco e Floriano Peixoto)

– Rua Goiás (entre as avenidas Getúlio Vargas e Afonso Pena)

– Avenida Liberdade (entre as avenidas Francisco Galassi e rua Tijuca

– Avenida Raulino Cotta Pacheco (entre avenida Getúlio Vargas e viaduto da BR-365)

– Avenida Américo Salvador Tangari (entre as avenidas Floriano Peixoto e João Pinheiro)

– Avenida Nicomedes Alves dos Santos (entre Village Altamira e avenida Francisco Galassi)

– Avenida Cesário Crosara (entre rua Carlos Vilela Marquez e avenida Equador)

– Avenida José Fonseca e Silva (trecho entre as ruas Antônio Merolla e Genarino Cazabona e trecho entre a rua José Custódio Sobrinho e avenida Aspirante Mega)

– Rua Cel. Tobias Junqueira (entre as avenidas Getúlio Vargas e Silvio Rugani)

– Avenida Belarmino Cotta Pacheco (entre avenida João naves de Ávila e rua Orozimbo Ribeiro)

– Avenida João Balbino (entre as avenidas Anselmo Alves dos Santos e Segismundo Pereira)

– Avenida Antônio Thomaz Ferreira Rezende (entre BR-050 e rua Frei Caneca)

