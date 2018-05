Prefeitura de Uberlândia instala armadilhas para monitorar o Aedes em toda a cidade

Para continuar sendo efetiva nas ações de controle do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya, zika vírus e febre amarela, a Prefeitura de Uberlândia adotou – desde o início deste mês -, o uso de armadilhas em toda a cidade para monitorar o comportamento do mosquito.

Chamada de ovitrampa, a armadilha é constituída por um vaso de planta preto, preenchido com água (elemento atrativo para o mosquito), que fica posicionado em um local e simula o ambiente perfeito para a procriação do inseto. Dentro do recipiente, há uma palheta de madeira que facilita que a fêmea bote os ovos. A partir disso, a equipe do Centro do Controle de Zoonoses começa a realizar a coleta do material semanalmente para a contagem dos ovos, definindo assim a população do mosquito num raio de nove quarteirões.

Para o coordenador do Programa de Controle da Dengue, José Humberto Arruda, uma ferramenta extremamente eficaz que vai permitir um monitoramento mais próximo e detalhado do comportamento do mosquito nos bairros. “A ovitrampa é um instrumento que vai nos mostrar a presença do mosquito, principalmente onde estão as fêmeas, já que é um acompanhamento feito pela quantidade de ovos. Serão 960 armadilhas colocadas em todo o município. É um monitoramento minucioso, com data marcada, e de forma permanente”, explicou o coordenador.

Após a análise dos dados, o Programa de Controle da Dengue poderá saber, o ano todo e de forma precisa, onde agir contra o mosquito. “Vamos observar de maneira mais rápida e eficiente a quantidade de mosquitos em cada região, acelerando as ações de combate, sem que o inseto se desenvolva”, reforçou.

Segurança

Neste primeiro momento, as ações estão acontecendo nos imóveis da região norte da cidade. Os agentes conversam com os moradores, explicam sobre a importância do procedimento e como é o trabalho de acompanhamento. Em caso de consentimento, o morador assina um termo de esclarecimento. “Assim como nas outras ações, precisamos sempre da ajuda da população no combate ao mosquito. É algo seguro, monitorado semanalmente e preconizado pelo Ministério da Saúde”, contou.

Trabalho diário

Mesmo com a implantação das armadilhas, José Humberto Arruda reforçou que o trabalho de combate ao Aedes permanece na cidade. Ações de bloqueio, visita aos imóveis fechados, residências, condomínios, recolhimento dos pneus, entre outras estratégias acontecem diariamente.

Um trabalho, que em parceria com toda a comunidade, só contribui com a redução dos casos das doenças. De janeiro a março deste ano, a redução foi de 688 casos confirmados de dengue para 224, uma queda de 67% em comparação ao ano passado. Em relação ao zíka vírus e à febre chikungunya, a redução de casos notificados foi de 53% e 48%, respectivamente.

“Nosso trabalho não para, assim como a ajuda de todos que deve ser constante. Temos parceria de todos os setores, inclusive dos agentes comunitários de saúde da Atenção Primária. Os números mostram que estamos no caminho certo. Precisamos nos mobilizar cada vez mais, unindo forças e redobrando a atenção em tudo que possa acumular água parada.Evitar proliferação do mosquito depende de cada um de nós”, finalizou.