Prefeitura de Uberlândia abre processo seletivo para professor de inglês

A partir de segunda-feira (3), estarão abertas inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de ‘Professor II Especialidade Docente de Inglês’. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até às 12h do dia 14 de julho, exclusivamente pelo site da Prefeitura de Uberlândia. O edital que rege esse processo de seleção está disponível aqui.

Os candidatos devem ter licenciatura plena em inglês ou em português com habilitação em inglês em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A jornada de trabalho é de até 20 horas semanais e o salário é de R$ 1.909,35. As atribuições do cargo incluem ministrar aulas, e atividades pedagógicas planejadas para alunos desde a educação infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O processo seletivo será constituído de apenas uma fase, quando será aplicada uma prova objetiva com 35 questões de múltipla escolha. A data de realização será divulgada posteriormente.

