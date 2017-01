Prefeitura autoriza pagamento de 15 dias de trabalho de janeiro a funcionários das OSs

A Prefeitura de Uberlândia informa que autorizou, nesta terça-feira (17), o pagamento dos primeiros 15 dias trabalhados em janeiro pelos funcionários das Organizações Sociais (OSs), que atuam na rede municipal de saúde: Missão Sal da Terra, Fundação Maçônica Manoel dos Santos e Fundasus.

Com a anuência do Ministério Público e do Tribunal de Contas, essa foi a solução encontrada pela gestão do prefeito Odelmo Leão para minimizar o problema envolvendo a falta de empenho (registro oficial) pelo governo anterior da despesa com a folha de pagamento de dezembro e do 13º do terceiro setor na área da Saúde O governo atual reforça que continua em busca de alternativas para saldar esses compromissos salariais não honrados pela gestão passada.

Segundo a Secretaria de Administração, essa antecipação do pagamento também para os servidores vinculados diretamente à Prefeitura ainda dentro do mês de janeiro não foi autorizada pelo Tribunal de Contas.

